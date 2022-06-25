محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق «الكيت كات» حتى «العجوزة»

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بأحياء جنوب الجيزة والعجوزة والدقي، اليوم السبت، لمتابعة حالة النظافة والإشغالات ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير، في عدد من القطاعات، في إطار المتابعات الدورية التي يجريها للتأكد من انتظام العمل.

رفع كفاءة الطرق المحيطة بالمحطات

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان قبل قليل، إلى أن المحافظ عاين أعمال الرصف والتطوير بميدان «الكيت كات»، وحتى شارع «العالمين» بحي العجوزة، في ضوء الأعمال الجارية للانتهاء من الجزء الأول بالمرحلة الثالثة لمشروع مترو الأنفاق الخط الثالث، والتي تبدأ من محطة «العتبة» حتى «الكيت كات، وجهود رفع كفاءة الطرق المحيطة بالمحطات.

الانتهاء من الأعمال وإزالة أي معوقات أثناء التنفيذ

كلف المحافظ رئيس الحي بالتعاون مع الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء من الاعمال وإزالة اي معوقات أثناء التنفيذ علي ان تتم أعمال الرصف علي أكمل وجه .

الانتهاء من أعمال الرصف حتي نفق كوبري عباس

كما تفقد محافظ الجيزة موقع إنشاء كوبري للمشاة بشارع «شارل دي جول»، وأعمال التطوير الجارية في الطريق، إلى جانب معاينة أعمال التطوير الجارية بشارع «البحر الأعظم»، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف حتى نفق «كوبري عباس»، ويجري استكمال أعمال التطوير.

استكمال أعمال تنفيذ طبقة الرصف السطحية

وشدد المحافظ على رئيس حي جنوب الجيزة بالتأكيد على الشركه المنفذة للأعمال بشارع «البحر الأعظم» بتلافي بعض الملاحظات، واستكمال أعمال تنفيذ طبقة الرصف السطحية.

شملت جوله المحافظ متابعة حالة النظافة والإشغالات بشوارع «أحمد عرابي»، و«جامعة الدول العربية»، و«البطل أحمد عبدالعزيز»، موجهاً برفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والساحات والأسوار الواقعه أسفل كوبري الدقي، وكلف المحافظ رئيس هيئة النظافة باستمرار جهود التجريد للطرق ومتابعه اداء شركات النظافة العاملة .

رافق المحافظ خلال الجولة كل من أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، واللواء أحمد عبدالفتاح، واللواء ياسر سامي، وطه عبد الصادق، رؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة.