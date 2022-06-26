محاولات من «الموسيقيين» لتهدئة سعيد الأرتيست قبل مؤتمر الغد بسبب شاكوش

يعمل عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية على الاتفاق مع العازف الكبير سعيد الأرتيست على التهدئة وعدم تفجير المشاكل في المؤتمر الصحفي المقرر إقامته غدا بمقر النقابة حتى تكبر الأمور والمشاكل في النقابة.

هاني شاكر يترأس المؤتمر الصحفي

كان سعيد الأرتيست اتهم هاني شاكر ومجلس النقابة بإعادة شاكوش بدون احترام من قبل الموسيقيين وعلى رأسهم شعبة الإيقاعيين التي أساء شاكوش لها وتسبب ذلك في إيقافه لمدة 10 أشهر.

وأشار الأرتيست في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أن شاكر وعددا من أعضاء المجلس منهم حلمي عبد الباقي وعاطف إمام ليس لديهم أي معلومات عن قرار إعادة شاكوش للغناء.

وأوضحت مصادر لـ«الوطن»، أن عددا من الوسطاء يطالبون سعيد الأرتيست بالالتزام خلال المؤتمر حتى يتم تقديم الاعتذار له بشكل كامل وإجبار شاكوش على الاعتذار لكل رموز الإيقاع في مصر حتى تنتهي المشكلة تماما.

حسن شاكوش يعتذر أمام الجميع

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانا بسبب أزمة شاكوش والأرتيست جاء فيها «إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر نقابة المهن الموسيقية، الـ7 مساء بعد غد الاثنين، بحضور الفنان هاني شاكر، والفنان سعيد الأرتست، وعازفي شعبة الإيقاع، ليقدم حسن شاكوش، اعتذاره للنقابة بصفتها راعية لحقوق أعضائها عامة، ويقدم اعتذاره لعازفي شعبة الإيقاع بصفة خاصة».

يذكر أن شاكوش عاد له كارنيه النقابة بعد إيقاف 10 أشهر بسبب الإساءة للإيقاعيين.