«عبد الراضي» تصريحات مسؤولي الكرة عن المنتخب «هرتلة».. واللاعبون لا يعرفون قيمة مصر

قال سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن مصر داعم كبير لكل الدول العربية، وشعب اليمن الطيب يستحق هذا الدعم من مصر حتى يستطيع الخروج من النفق المظلم الذي دخله منذ سنوات، مشيرًا إلى دعم مصر لجهود شعب اليمن بالطاقة والبنية التحتية والطب، إضافة إلى دعم أي جهود هدفها تحقيق السلام في اليمن وإنهاء الصراع الدائر على مدار سنوات، مثل الحوار الوطني والمشاورات اليمنية في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

تيسير الطيران بين مصر واليمن

ولفت «عبدالراضي» في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين في برنامج «8 الصبح»، على شاشة dmc، إلى تيسير الطيران بين مصر واليمن في الاسبوع الأول من يونيو لتخفيف العبء على الأشقاء باليمن الراغبين في زيارة مصر بحثًا عن العمل أو العلاج، مشيرًا إلى أن أمن اليمن من أمن مصر خصوصًا في الخليج العربي، منوهًا بتضامن اليمن مع مصر ودعمها لحقوقها المائية المتضررة بسبب السد الإثيوبي.

وأوضح مدير تحرير «الوطن» أنه فيما يتعلق بالملف الاقتصادي فإن الإقتصاد العالمي واجه صعوبات متتالية، فلم يكن قد تعافى بعد من جائحة كورونا حتى دخل بأزمة جديدة خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وجدت مشاكل مثل ارتفاع الأسعار، خاصة المستخدمة في الصناعة ومشاكل أخرى بالاستيراد والتصدير.

وتابع «عبد الراضي» قائلًا إن مصر تجاوزت هذه الأزمات، وقدمت إعانات للمتعطلين عن العمل بسبب كورونا، ومازالت تتطلع لمزيد من التعافي.

وأشاد الكاتب الصحفي بإنجازات مبادرة «حياة كريمة»، وما شهده الريف المصري من تطور، موضحًا أن ما شهدته محافظة الدقهلية ستشهده جميع محافظات مصر في ظل المبادرة الرئاسية.

تصريحات متضاربة قبل مبارة مصر وكوريا

ووصف «عبد الراضي» تصريحات أمس من مسؤولي اتحاد الكرة عن المدير الفني لمنتخب مصر إيهاب جلال «بالهرتلة»، لافتًا إلى الأداء السيئ للمنتخب المصري أمام المنتخب الإثيوبي وهزيمتة بهدفين مقابل لا شىء والمستوى المتواضع الذي قدمه المنتخب الإثيوبي، والذي لم يسبق له الفوز على مصر منذ 33 عامًا، حيث كان المنتخب المصري يقدم نتائج كبيرة بالفوز على المنتخب الإثيوبي مثل 8 أهداف مقابل لا شىء و6 أهداف مقابل هدف، ما يعد تراجعًا كبيرًا بمستوى المنتخب، إلا أن التصريحات التليفزيونية المتضاربة ستدمر المنتخب نفسيًا.

مبارة ودية تؤثر على تصنيف مصر

وأوضح مدير تحرير «الوطن» أنه لا يجوز الاعتذار عن المباريات الودية وفقًا للوائح، وأن تكاليف الرحلة يتحملها الجانب الكوري، مشيرًا إلى أنه رغم كون المبارة ودية وغير رسمية لكن تؤثر نتيجتها على تصنيف المنتخب، والذي تسبب مسبقًا في خروج مصر من تصفيات كأس العالم.

فوز المنتخب المصري في مبارة غينيا «بضربة حظ»

وأشار «عبد الراضي» إلى أن الفريق الحالي يتضمن لاعبيين لا يعرفون قيمة منتخب مصر، واصفًا فوز المنتخب المصري في المبارة السابقة «بضربة حظ»، حيث كان أداء المنتخب الغيني أفضل من المنتخب المصري، لافتًا إلى تراجع اتحاد الكرة عن تصريحاته بعد ساعة من التصريحات التي تضمنت رغبة الاتحاد بالبحث عن بديل أجنبي للمدير الفني للمنتخب المصري.