مصرع سائق ومساعده في انقلاب سيارة نقل بالإسماعيلية

لقي سائق ومساعده مصرعهما متأثرين بإصابتهما جراء انقلاب سيارة نقل أمس السبت على مدخل طريق الإسماعيلية، المؤدي إلي أنفاق تحيا مصر.

وتوفي السائق ومساعده بعدما نقلتهما الإسعاف إلى مستشفى جامعة قناة السويس في حالة صحية غير مستقرة، بإصابات مختلفة وكسور في مختلف أنحاء الجسم.

انفجار إطار السيارة

وقال شهود عيان على الحادث إن السيارة نقل بمقطورة تعرضت لانفجار أحد الإطارات قرب مدخل أنفاق تحيا مصر، مما تسبب في انقلاب السيارة في منطقة منخفضة على جانب الطريق.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

وقالت المصادر الطبية إن الحادث أسفر عن وفاة كلاً من علي الجزار في الأربعينات من العمر وطارق عمر 30 عاما متأثرين بإصابتهما بنزيف داخلي وكسور مختلفة.

إعادة الحركة المرورية للطريق

واستعادت إدارة مرور الإسماعيلية الحركة المرورية بعد الدفع بخدمات مرورية إلى مكان الحادث، للوقوف على أسباب وملابسات حدوثه، ورفع آثاره لإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات مرة أخرى.

وقررت جهات التحقيق في النيابة العامة التحفظ على جثماني السائق ومساعده وانتداب مفتش الصحة لمعاينتهما والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

كما قررت النيابة تسليم جثماني المتوفين لذويهما ودفنهما عقب مناظرتهما ومعاينتهما، وطلبت من المباحث الجنائية سرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.