طقس الإسماعيلية.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتحذير من رياح واتربة

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد استمرار ارتفاع درجات الحرارة لليوم الثاني علي التوالي بالتزامن مع موجة ارتفاع طفيفة في الحرارة علي بعض المحافظات.

وسجلت درجة الحرارة في الإسماعيلية العظمي 36 درجة مئوية فيما سجلت درجة الحرارة الصغري 21 درجة لليوم الثاني بعد ارتفاعها أمس السبت عن الاسبوع الماضي.

الأرصاد: رياح مثيرة للرمال في بعض المناطق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من رمال مثارة نتيجة الرياح الهابطة من العواصف الرعدية في السودان جعلها تتقدم شمالا الي أقصي الجنوب الشرقي المصري عند مدينتي حلايب وشلاتين.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية نشر على فيس بوك أنه من المتوقع انخفاض في الرؤية الأفقية علي مدينة حلايب مع تقدم الرمال المثارة شمالاً والرمال المثارة جنوباً مشيرة إلي أنها سمة من سمات فصل الصيف وعادة ما تتكرر كلما ذادت حدة العواصف الرعدية في السودان.

تحذيرات من رجال المرور

وانتشرت الخدمات المرورية في الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد علي الطرق السريعة والصحراوية ومداخل ومخارج الاسماعيلة.

وقالت المصادر الأمنية أن الخدمات الأمنية انتشرت علي طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والسويس الإسماعيلية الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو.

كما انتشرت الخدمات علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي والطرق الداخلية وحذرت المواطنين من زيادة السرعات المقررة تجنباً لوقوع حوادث مرورية علي الطرق.

انقلاب سيارة نقل

وكانت سيارة نقل قد تعرضت للانقلاب ظهر امس السبت للانقلاب بمدخل مدينة الإسماعيلية بمقطورة رقم د أ م 6426 علي الطريق المؤدي إلي انفاق تحيا مصر.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلي مكان الحادث نقلت اثنين من المصابين من مكان الحادث إلي مستشفي جامعة قناة السويس في حالة صحية غير مستقرة.