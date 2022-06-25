الصحة: لدينا رصيد من تطعيمات كورونا يكفي لعام مقبل.. ومنحنا 90 مليون جرعة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية منحت 90 مليون جرعة من لقاحات مختلفة مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للمواطنين مجانًا دون أي مقابل، فضلًا عن أن وزارة الصحة والسكان تمتلك في الوقت الحالي رصيدا من التطعيمات تكفي لمدة عام مقبل، فضلًا عن أن الدولة المصرية تمتلك القدرة على التطعيم بالجرعات التنشيطية.

متوسط التطعيمات كانت عبارة عن 240 ألف جرعة في اليوم الواحد

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على «صدى البلد»، أن متوسط التطعيمات كانت عبارة عن 240 ألف جرعة في اليوم الواحد، وسيتم العمل على تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى أعداد أكبر من المواطنين من أجل إعطائهم اللقاحات، إذ سيتم الاتجاه لأماكن التجمعات في المناطق الساحلية؛ لتوفير لقاح كورونا بها وسيتم بدء الحملة في الأماكن الساحلية في مصر، بداية من أول يوليو .

فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لم يختفي من العالم

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لم يختف من العالم حتى الآن، لكن بفضل الله هناك انخفاض كبير في الإصابات في مصر وعلى المستوى الدولي أيضًا، موضحًا في الوقت ذاته أن الأعراض الخاصة بكورونا لمن يُصاب في المرحلة الحالية من بسيطة إلى متوسطة، مناشدًا المواطنين من مر عليه 6 أشهر على الحصول على لقاح كورونا الثانية أن يحصل على الجرعة التنشيطية.