تحرير محاضر لمخابز بلدية مخالفة بمركز سمالوط في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار تكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

إنتاج خبز مطابق للمواصفات

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالتعاون مع التموين، حملة تموينية وتفتيشية على المخابز البلدي والأسواق بدائرة المركز لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير إدارة تموين سمالوط لعدد من المخالفات التموينية خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وتوقف عن الإنتاج وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ميزان حساس.

كما تم تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة والتحفظ على كميات من اللحم البقري مذبوحة خارج السلخانة، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة تعديات على الأراضي الزرعية

على جانب أخر، نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بالقرى التابعة للمركز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعدي بالبناء على أملاك الدولة بالظهير الصحراوي بقرية تونا الجبل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز سمالوط، تم إيقاف حالة بناء على أرض زراعية بقرية الطيبة التابعة للوحدة المحلية بشوشه وتم تحويل المخالف للنيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، كما تم رفع تشوينات عبارة عن مواسير حديدية بقطعة أرض زراعية على طريق شوشه ونقلها إلي المخازن المخصصة لحفظها.

وفى مركز بني مزار، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بحوض أبو خمسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.