محافظ القليوبية يشهد إزالة المباني المتعارضة مع «توسعة الدائري»

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري، وذلك بهدف متابعة الأعمال ودفعها والتوجيه بالعمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من جميع القطاعات وتسليمها للشركات القائمة على تنفيذ أعمال التطوير.

إزالة المباني المخالفة في الخانكة والخصوص

وتابع «الهجان»، قائلاً إنه يجري حالية إزالة 37 مبني مخالفًا بنطاق مدينة الخانكة، وفي مدينة الخصوص جارٍ العمل على إزالة 113 مبنى، وذلك ضمن أعمال توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء في أقرب وقت ممكن من إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعه الطريق الدائري.

وأكد المحافظ أنه جارٍ إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق بنطاق مدن حي غرب وشرق شبرا الخيمة والخصوص وقليوب والخانكة بعد صرف التعويضات لأصحاب تلك العقارات وجارٍ المتابعة لأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق لتنفيذ المشروع القومي للطرق، بالتنسيق مع وزارة النقل تسهيلاً على المواطنين ولإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية بالطريق الدائري.

وخلال الجولة وجّه المحافظ بالتنسيق لشن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين بطول الطريق الدائري، حيث قام خلال الجولة بضبط 8 سيارات لبيع المأكولات والمشروبات تعوق حركة المرور وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

اعتماد المخطط التفصيلي لـ7 قرى في بنها وقليوب والقناطر

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لعدد سبع قرى تابعة لمراكز بنها وقليوب والقناطر الخيرية، وذلك كالآتي: قرية حلابة- كفر السبيل- الصباح- كوم أشفين- صنافير بمركز ومدينة قليوب وقريتا كفر عليم وبهادة بمركز ومدينة القناطر الخيرية وقرية ميت الحوفيين بمركز ومدينة بنها، بالإضافة إلى اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة الخانكة، الذي تم إعداده بمعرفة المكتب الاستشاري من قبَل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية، والذي من المقرر أن يتم العمل به عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا المجال.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة الذي يهدف إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي والحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني لتحسين الصورة الجمالية، تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة باعتبارها قطبًا تنمويًا جاذبًا للاستثمار والأنشطة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.