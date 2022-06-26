تعليم القاهرة: «الثانوية العامة» مثل أي امتحانات أخرى.. وعلى الطلاب التركيز

قال محمدعطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن كل لجان الثانوية العامة تعمل بانتظام وتسير الامتحانات بهدوء، مؤكدا أنه يتم التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير الكمامات والمطهرات في اللجان، مضيفا أن امتحانات الثانوية العامة عادية مثل أي امتحانات أخرى، وعلى الطلاب الهدوء والتركيز أثناء سير الامتحانات، وذلك خلال تصريحات لـ«الوطن».

وأوضح تقرير صادر عن غرفة عمليات مديرية التعليم بالقاهرة اليوم، انتظام سير لجان الثانوية العامة، اليوم الأحد، في مادة اللغة العربية «الشعبة العامة»، والتي بدأت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، بحضور محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة.

وانعقدت غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية منذ فجر اليوم، وشدد «عطية» على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية التواجد في محيط اللجان والاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة.

انتظام سير الامتحانات

وطالب «عطية» بضرورة التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية لحل أي مشكلة قد تطرأ لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2022 في الـ33 إدارة تعليمية بالقاهرة، والتأكيد من استلام الطلبة للأوراق الامتحانية والتأكيد على عدم خروج كتيب المفاهيم، حيث يظل الكتيب في اللجنة حتى آخر اليوم ويسلم لرئيس اللجنة، مع استمرار التواصل مع رؤساء اللجان وغرفة العمليات بالمديرية لمتابعة كل مايتم بشكل مستمر.

وأكد «عطية» على جاهزية مدارس القاهرة مقار اللجان الامتحانية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، حيث استعدت كل الإدارات التعليمية من تجهيزات الاستراحات واللجان وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، وأيضا أعمال الصيانة ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية لطلبة الثانوية.

إجراءات احترازية داخل اللجان

وأشار إلى تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير المناخ الهادئ والأمن خلال فترة انعقاد الامتحانات.

كما أكد على مديري العموم بالتواجد في محيط اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها لتقديم الدعم الكامل لرؤساء اللجان وخلق المناخ التربوي المتميز للطلاب، مشددا على ضرورة التواصل والتنسيق مع الأحياء والتأكيد على نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية، والتواصل مع «الصحة» لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية، ومع التموين لتوفير العيش للزملاء بالاستراحات، مع تعقيم مقار اللجان عقب كل امتحان.