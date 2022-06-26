حظك اليوم برج الدلو الأحد 26-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو من الشخصيات الطيبة والحنونة، لكنها ترفض وبإصرار أن يتدخل أي شخص في حياتها الشخصية او يقترب منها سوي المقربين وأهل الثقة، لذلك فأن الانطباع الأول عن مواليد هذا البرج هو التكبر والغرور لكن سرعان ما يزول بعد التعرف عليه بشكل أكبر.

يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج الدلو، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم مواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعملي، فأن القمر وعطارد داعمان ويمنحانك طاقة بناءة ويعملان على تقوية مركزك وتطرح أفكارك بذكاء.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، يكون القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويمد قلبك بالقدرة على احتواء الجميع.

مشاهير برج الدلو

التفكير التجاري وتفوقهم في الرياضيات يجعل مواليد برج الدلو من الشخصيات التي تنجح في التفاوض والإدارة بشكل كبير، كما انهم يميلون للأعمال الإبداعية والتي تخرج طاقتهم ومهاراتهم للعامة، ومن أبرز نجوم هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.