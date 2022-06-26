حظك اليوم برج القوس الأحد 26-6-2022 مهنيا وعاطفيا

من الشخصيات المريحة في التعامل هم مواليد برج القوس، ففضلا عن أنهم محبين للحياة والتنزه فأنه يبتعدون تماما عن التدخل في شئون الآخرين الخاصة، بل يفضل التركيز على أنفسهم بدلا من البحث عن ما يخص أصدقائهم.

يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم مواليد برج القوس على الصعيد المهني والعملي، يقول أن عليك ألا تصر على فرض آرائك وابحث عن الأصلح، وانتبه لحقوقك.. القمر في مواجهة برجك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، إذا كنت متزوجا قد تكون بحاجة اليوم لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

مشاهير برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بالمهارة في المحادثات والتفاوض، مما يجعلهم متحدثين لابقين قادرين على جذب ثقة أي شخص، ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.