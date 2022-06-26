حظك اليوم برج الجدي الأحد 26-6-2022 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج الجدي من الشخصيات الحبوبة، فهي عاشقة لكل ما يخص عائلتها وأفرادها، وتبذل كل ما بوسعها لحمايتهم، فهي تحاول أن تحاوط شريك حياتها بالعاطفة والمودة، لكن أسوء مشاكلها هو أن هذا الاهتمام يتحول في بعض الأحوال إلي هوس بالآخر وغيرة عمياء.

يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج الجدي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم مواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعملي، فأنه يكون القمر بمنزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، إذا واجهت مشكلة عاطفية عليك أن تتحلى بالهدوء كي تحسن التصرف.

مشاهير برج الجدي

أصحاب برج الجدي من الشخصيات الجادة التي يمكنها بسهولة إخفاء مشاعرها والتعامل بعملية ومهنية كبيرة، مما يجعلهم يكسبون ثقة رؤسائهم بسهولة، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.