حظك اليوم برج الحوت الأحد 26-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الحوت من الأشخاص الذين يقعون في المشاكل بسبب حساسيتهم وأنهم عاطفيون يصدون ما يخبرهم به الآخرين حتى لو كان كذبًا مما يعرضهم للمشاكل.

يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج الحوت، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم مواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعملي، يكون عطارد في وضع معاكس مما يضع أمامك أسئلة كثيرة وعليك أن تعطي لكل مشكلة حقها من الوقت.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، يكون كلا من فينوس والقمر معاكسان وقد يخلقان لك مشاكل عائلية أو عاطفية وعليك أن تدير حياتك بهدوء وبدون عناد.

مشاهير برج الحوت

على الرغم ان مواليد برج الحوت من الشخصيات العاطفية، إلا انهم يتحولون للنقيض تماما على المستوى المهني فهم عمليون معروفون بالإصرار حتى يمكنهم الوصول الي ما يرغبون، ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.