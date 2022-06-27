حظك اليوم برج الميزان الاثنين 27-6-2022 عاطفيا ومهنيا

معنويات مرتفعة والحظ في الجانب المهني، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعتها وحظك اليوم على الجانب العملي والعاطفي لمولود برج الميزان، الذي يعرف عنه الحياد خاصة في الخلافات والمشاكل، لذلك يلجأ إليه الأصدقاء لحل مشاكلهم بشكل مناسب يجعل الجميع في حالة رضا.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود برج الميزان يمكنه تخطي الخلافات والأمور الجدلية للصالح العام، لذلك ينجح دائما في تخطي مشاكله العملية والمهنية، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، بهاء سلطان، والفنان العالمي ويل سميث.

واليوم الاثنين 27 يونيو، يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج الميزان، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لأصحاب برج الميزان، إن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، فالقمر في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستويين العاطفي والعائلي، توضح «فؤاد» أنك تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.