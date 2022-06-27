حظك اليوم برج الأسد الاثنين 27-6-2022 مهنيا وعاطفيا

ستلتقي بأشخاص يغيرون من من طريقة تفكيرك عزيزي مولود برج الأسد، وفق ما كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد من توقعات وحظك اليوم على الجانب العاطفي والمهني لهذا المولود، الذي يُعرف عنه الإخلاص الشديد للأصدقاء والعائلة، كما أنه شخص كريم يحب أن يعيش حياته برفاهية شديدة.

وبحسب خبراء الفلك، فأصحاب برج الأسد طموحين للغاية حتى أن طموحهم يصل عنان السماء، كما أن هذا المولود قادر على إدارة حياته الشخصية والعملية بمنتهي الدقة.

واليوم الاثنين 27 يونيو، تستعرض بوابة «الوطن» لمواليد برج الأسد المهتمين بمتابعة التغيرات اليومية في حركة الفلك والكواكب وغيرها، حظك اليوم وتوقعات الفلك، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم على الصعيدين المهني والعاطفية، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمولود برج الأسد، فالقمر في منزل المشروعات يجعل اليوم مناسبا للحصول على دعم أو مساندة من أشخاص مخلصين.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، فأن أصحاب هذا البرج اليوم ربما يلتقون بشخص يبحث عن معرفتهم، وقد تنمو علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن مشاهير هذا البرج كل من المطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.