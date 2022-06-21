«التضامن» تطلق صك الأضحية بالتقسيط دعما للأسر الأولى بالرعاية في المنيا

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خدمة التقسيط لصكوك الأضاحي التي تم طرحها لعام 2022، من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ونجوع وعزب محافظة المنيا خلال عيد الأضحى المبارك، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

3 أنواع لصكوك الأضحية بالتقسيط

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان إن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك وهي صك مستورد صغير قيمة 2250 جنيها ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 750 جنيها في أول مرة ثم يدفع 300 جنيه شهريأ لمدة 5 شهور، وصك مستورد كبير بقيمة 2950 جنيها ويدفع المتبرع 750 جنيها في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 5 شهور، وصك بلدي بقيمة 3600 ويدفع المتبرع الصك البلدي 1100 جنيه ويدفع كل شهر 500 جنيه لمدة 5 شهور.

فتوى تجيز شراء الأضحية بالتقسيط

أضاف شعبان أن موقف الشرع الحكيم من فكرة شراء صك الأضحية بالتقسيط، أصدرت دار الإفتاء المصرية توى رقم 273 لعام 2012 تؤكد أن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في سننه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».

وأشار شعبان أن صك الأضحية مشروع إنسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وبخاصة النائية.

أوضح أن الجمعية بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي بجميع مراكز محافظة المنيا وبالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

وأطلقت الأورمان قبل سنوات مشروع صك الأضحية ومستمرة في تنفيذه سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكنية.