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عاجل.. خروج المتهم بقتل نيرة من المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة

كتب:

شيماء دراز
02:14 م | الأحد 26 يونيو 2022
المتهم بقتل نيرة

المتهم بقتل نيرة

غادر محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة قاعة محكمة جنايات المنصورة عقب أولى جلسات نظر القضية، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وخرج المتهم من أحد أبواب محكمة جنايات المنصورة، غير الباب الذي خرجت منه أسرة نيرة أشرف جامعة المنصورة. 

حراسة مشددة للمتهم بقتل نيرة 

وكان المتهم محمد عادل دخل قاعة محكمة جنايات المنصورة وسط إجراءات أمنية مكثفة وحراسة مشددة، وحضر المحاكمة العديد من متابعي قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف. 

وأدلى المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بأقواله اليوم في أولى جلسات قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة، حيث سرد أقواله، أمام قاعة المحكمة وعلانية في بث مباشر على أكثر من وسيلة إعلامية لتصبح جلسات المحاكمة علانية. 

وجرى تأجيل جلسة المحاكمة بالقضية عقب طلب دفاع المتهم ذلك، للإستماع إلى الشهود واستكمال الوقائع.

المحكمة تستمع للشهود

ومن المنتظر أن تستمع محكمة جنايات المنصورة الي أكثر من 25 شاهدا بواقعة مقتل طالبة  جامعة المنصورة نيرة أشرف عبد القادر، فضلا عن عرض الكثير من الوقائع والأدلة المرئية وتقرير الصفة التشريحية.

إحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة 

وكان النائب العام، قد أحال،  واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف عبد القادر إلى محكمة جنايات المنصورة عقب الواقعة بأقل من 48 ساعة في أسرع قرار إحالة حديثا. 

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