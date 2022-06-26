المؤبد لمتهم بالقتل واستعراض القوة في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، معاقبة متهم بالسجن المؤبد وبراءة اثنتين آخرين وذلك بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وقتل مواطن والشروع في قتل آخر بمنطقة حلوان.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «السيد. ق»، وآخر سبق الحكم عليه باستعراض القوة واستخدام العنف قبل المجني عليه الأول «مصطفى عايد» وأهالي شارع الوسط بمنطقة حلوان، وكان الغرض من ذلك هو ترويعهم وإلحاق الأذى بهم لفرض سطوتهما عليهم، وكان ذلك بإطلاقهما مقذوفات نارية من سلاح ناري «فرد خرطوش»، وزجاجات مولوتوف.

المتهم الأول مقذوفات من سلاح ناري

وترتب على فعلتهما تعريض حياة المواطنين للخطر وتكدير أمنهم وسكينتهم على النحو المبين بالتحقيقات، فضلًا عن قيام المتهم وآخر بضرب المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم على ضربه، وجهزا أدواته «سلاح ناري فرد خرطوش»، وأطلق المتهم الأول مقذوفات من سلاح ناري «فرد خرطوش»، قاصدا إيذاءه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولكنه لم يقصد بذلك قتله ولكنه ضرب أفضى إلى موته.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم ضرب عمدًا المجني عليهما الثاني عبدالله مجدي فرج حمزاوي والثالث الطفل أحمد سيد مصطفى، مع سبق الإصرار، من خلال إطلاق مقذوفات من سلاح ناري سالف البيان، وهو ما أحدث إصابتهما الواردة بالتقريرين الطبيين لمستشفى حلوان العام والتي أعجزتهما عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهم أحرز سلاح ناري «فرد خرطوش»، فضلا عن حيازة ذخائر على السلاح السالف ذكره، دون أن يكون مرخصا له بحيازة أو إحراز أسلحة نارية.

متهمتان استعرضتا القوة أمام المجني عليه

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمتين «عبير. ج»، «آية. ج»، استعرضتا القوة ولوحتا بالعنف واستخدمتاه قبل المجني عليه مصطفى عايد وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به وفرض سطوتهما عليه بأن أطلقتا صوبه أعيرة نارية بطريقة عشوائية، مما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة.