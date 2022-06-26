شهادة ادخار للمصريين المقيمين بالخارج.. بعائد 11% من بنك HSBC

يراقب عملاء البنوك في السوق المصرية، أسعار الفائدة على المنتجات البنكية مثل الودائع والشهادات ذات العائد المتغير، وذلك بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس الماضي.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير شهادة الادخار للمصريين المقيمين بالخارج من بنك HSBC والتي تأتي بسعر عائد تنافسي ومميزات مصرفية.

تفاصيل ومميزات شهادة الادخار للمصريين المقيمين بالخارج من بنك HSBC:

- العائد السنوي على شهادة الادخار للمصريين المقيمين بالخارج: يبلغ العائد 11%.

- العملة التي تصدر بها الشهادة: تصدر بالجنيه المصري وباسم صاحب الشهادة.

- مدة الشهادة: تبلغ مدة شهادة الادخار للمصريين المقيمين بالخارج 3 سنوات ومعفاة من الضريبة.

- يمكن الحصول على العائد شهريًا وإضافته إلى الحساب الجاري أو حساب التوفير الخاص بالعميل.

- يمكن تمويل شهادة الادخار من حساب بالعملة الأجنبية بما يعادل المبلغ المطلوب بالجنيه المصري.

- يكون دفع العائد والمبلغ الأساسي بالجنيه المصري.

- إمكانية الاسترداد بشكل كامل/جزئي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء.

- يمكن الحصول على تمويل مرتبط بأصول أو سحب على المكشوف أو بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة.

- الحد الأدنى لمبلغ الإيداع: يبلغ الحد الأدنى لمبلغ الإيداع الخاص بشهادة الادخار للمصريين المقيمين بالخارج من HSBC 10000 جنيه مصري ويتم بمضاعفات مبلغ 1000 جنيه مصري.

شروط الحصول على شهادة الادخار للمصريين المقيمين بالخارج من HSBC :

-متاحة فقط للمواطنين المصريين المقيمين خارج مصر.

-مبلغ الاسترداد على شهادة الادخار للمصريين المقيمين بالخارج.

-الاسترداد الجزئي بمضاعفات مبلغ 1000 جنيه مصري بحد أدناه 1000 جنيه مصري لكل معاملة ويجب ألا تكون القيمة المتبقية للشهادة أقل من 10000 جنيه مصري كحد أدنى.

قرار المركزي المصري

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة مساء اليوم الخميس، 23 يونيو 2022، بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.