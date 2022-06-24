قرض شخصي مليون جنيه بدون ضامن من بنك HSBC.. تعرف على الشروط

بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، كشف بنك HSBC عن تسهيلات القرض الشخصي لعملائه من الأفراد في مختلف فروع الجمهورية، ضمن خطة تطوير لتقديم كافة التسهيلات الائتمانية وتمويل المشروعات في القطاع المصرفي.

وقدم بنك hsbc تسهيلات ائتمانية شخصية مستدامة بأسعار فائدة بمعدل عائد منخفض على القرض الشخصي الاعتيادية وفترات سداد مرنة وتوفير التمويل الشخصي المستدام من HSBC لتمويل شراء السيارات الكهربائية والعادية موديلات حديثة ومستعملة.

تفاصيل القرض الشخصي بسعر فائدة ثابت

وقال بنك hsbc في بيان، نشره على الموقع الالكتروني عن تفاصيل القرض الشخصي بسعر فائدة ثابت، أن القرض يمكن الحصول عليه دون ضامن إذا كان العميل موظفا براتب يتم تحويله على البنك مباشرة، كما يتيح البنك للعميل الاختيار بين أن يعتمد على تحويل الراتب مباشرةً إلى حساب HSBC الخاص بالعميل صاحب القرض الشخصي.

مميزات الحصول على القرض الشخصي

ويتيح بنك hsbc مميزات في الحصول على القرض الشخصي بينها تحويل الراتب أو القسط، والتمويل الشخصي بدون تحويل الراتب أو القسط، ويوفر القرض الشخصي حدا أقصى مليونا ونصف المليون جنيه، حسب الراتب الشخصي ويتم سداد القرض الشخصي حتى 84 شهرا كما يتم تحديد أقساط شهرية ثابتة ومتساوية لسهولة التخطيط للميزانية الشهرية.

شروط الحصول على القرض

كما يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عامًا والحد الأقصى 65 عامًا في نهاية فترة سداد التمويل، وينبغي أن تكون جهة العمل التي يعمل لديها العميل مدرجة في قائمة جهات العمل المعتمدة لدى البنك، وينبغي أن يكون العميل مصري الجنسية أو غير مصري ولديه جواز سفر ساري المفعول وإقامة سارية المفعول لغير المصريين.

وأكد البنك أنه يتم حساب سعر الفائدة وفقا للأسعار المعلنة من قبل البنك وقت تقديم طلب الحصول على القرض الشخصي ويبقى معدل العائد ثابتاً طوال فترة سداد القرض.