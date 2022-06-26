محافظ أسوان: أنهينا 245 مشروعا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنّ المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة» شهدت الانتهاء من 245 مشروعًا بشكل كامل، وفي الوقت الحالي يتمّ العمل على الانتهاء من 649 مشروعًا بنسب تجاوزت 70%.

نعمل على إنهاء 649 مشروعًا بنسبة 70%

وأضاف محافظ أسوان خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، «في هذه المرحلة نعمل على الكثير من النجوع والكفور والعزب، وهناك تسهيلات كبيرة، ونحن في منتهى السعادة بسبب التأثير الكبير للمبادرة على حياة الناس، وتمت إضافة كل المدن والقرى الخاصة بالمحافظة إلى مبادرة حياة كريمة، وبذلك نصل إلى 39 قرية و116 قرية فرعية».

وتابع محافظ أسوان أنَّ هناك متابعات مستمرة مع مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة محمد فريد حجازي، بالإضافة لما يتم عرضه على رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، مشيرًا إلى أنَّ ما يتمّ داخل محافظة أسوان يشهد تحديات كبيرة، خاصة أن أسوان من الأراضي الصحراوية صعبة العمل عليها، بسبب الجرانيت والصخور في بعض المواقع، ولكنها او السيول أو أزمة كورونا لم تعطل تنفيذ المهام والنسب المطلوبة.

انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة بنسبة 100% أغسطس المقبل

وواصل محافظ أسوان «في أغسطس المقبل سننتهي من المرحلة الأولى من حياة كريمة بنسبة 100%، بعدها سيأتي الدور على مركزين في المرحلة الثانية، عملنا في بعض مشروعات المرحلة الثانية مثل الهيئة القومية للشرب والصرف الصحي، ونعمل على تطوير البنية التحتية في كل مناحي أسوان».