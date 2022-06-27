سعر طبق البيض اليوم الاثنين 27-6-2022 في الأسواق المحلية

يفضل الكثير من الرياضيين تناول البروتينات بكثرة بعد انتهاء التمرين، فالغالبية العظمى يستخدمون الطرق السريعة لتناول البروتين والذي يتمثل في العدس وغيره من الأطعمة بخلاف اللحوم التي قد لا يستطيع البعض تناولها بشكل يومي، ولهذا يبحث الكثيرون بشكل يومي عن سعر طبق البيض اليوم كونه يحتوي على العديد والفيتامينات المهمة للصغار والكبار.

واليوم الاثنين 27 يونيو الجاري، يستعرض موقع «الوطن» سعر طبق البيض وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، بالإضافة إلى سعره في سلاسل المحلات التجارية الكبرى، والتي جاءت كما يلي:

سعر طبق البيض اليوم

«أسعار طبق البيض استقرت عند قيمتها ليتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعره إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين 54 و55 جنيهًا»، بحسب تصريحات خاصة من الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة لبوابة «الوطن».

وبين 47 و48 جنيهًا، وصل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة، كما جاء سعره للمستهلك ليصل إلى سعر يتراوح بين 52 و54 جنيهًا، كما وصل سعر البيض البلدي إلى نحو 65 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

وجاءت أسعار كرتونة البيض الأبيض، كما يلي:

في المحلات التجارية الكبرى؛ سجلت أسعار كرتونة البيض هي الأخرى استقرارًا فوصلت كرتونة البيض الأبيض، التي تتضمن نحو 15 بيضة 50 جنيهًا، بينما سعر كرتونة البيض الأبيض المكونة من 10 بيضات بنحو 43 جنيهًا، والأحمر نحو 45 جنيهًا.

أما عن سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الاثنين الـ30 بيضة، اليوم، إلى قيمة مالية تتراوح بين 75 و90 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة إلى 65 جنيهًا، و90 جنيهًا في بعض المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

واليوم الاثنين سجلت الدواجن ثباتًا في كافة الأنواع وفق تجار في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، إذ وصل سعر البانيه 100 جنيه، والأجنحة بسعر 40 جنيهًا، بينما الأوراك بسعر 48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 46 جنيهًا، جاء سعر الفراخ البيضاء نحو 41 جنيها للكيلو، بينما الساسو بسعر 49 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو، والفراخ الأمهات ما بين 27 و29 جنيهًا للكيلو.