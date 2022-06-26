مصدر بـ«التعليم»: ضبط 7 حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة

أكد مصدر مسؤول بالغرفة المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط الطلاب مصوري أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2022، ونشرها على جروبات الغش عبر «تليجرام» بعد بدء الوقت للامتحان بنصف ساعة، مشيراً إلى أنّ إجمالي حالات الغش 7 حالات.

ضبط الطلاب الغشاشين

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ فريق مكافحة الغش بالغرفة رصد جميع الأسئلة المتداولة وتأكد منها، وتم التوصل إلى الطلاب الغشاشين مصوري الأسئلة من خلال الباركود السري الموجود على ورق الأسئلة.

عقوبات صارمة علي الطلاب

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة الامتحانات وأجوبتها، وفقًا لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، والذي تصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.