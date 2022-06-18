محافظ أسيوط يوجه بتفعيل المبادرات التنموية وتنفيذ خطة لتوزيع اللحوم

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار تفعيل الأنشطة والمبادرات التنموية، وتنفيذ خطة لتوزيع كمية أكبر من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجاً، في مختلف القرى والنجوع والعزب، لإدخال الفرحة والسعادة على الأهالي، من خلال الهيئات والمديريات المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووجه محافظ أسيوط بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات والفعاليات التي تقدم خدمات للمواطنين بكافة القطاعات، مشيراً إلى الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تجاه المواطنين والمجتمع، والعمل على الوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ أسيوط، اليوم السبت، بحضور مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد سعد، مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط، لمناقشة خطة مديرية التضامن استعداداً لعيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع جمعية الأورمان، لتنفيذ فاعليات ومبادرات وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع.

توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجاً دون محاباة

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، دون محاباة أو مجاملة وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والوقوف بجانبهم في ظل الظروف العالمية التي تؤثر على الأحوال الاقتصادية للبلاد، وتوفير حياة كريمة لهم ، موضحاً أن مشروع صك الأضحية يعمل على تحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية سواء للمضحي أو المستفيد من الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال وصول لحوم أضحية المضحي إلى مستحقيه.

إطلاق خدمة التقسيط لصكوك الأضاحي

وأوضح مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أنه تم إطلاق خدمة التقسيط لصكوك الأضاحي، التي تم طرحها هذا العام، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتوزيع اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، والعمل على سد الفجوات التنموية، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، عن طريق برنامج «تكافل وكرامة»، واستكمال تنفيذ برامج المبادرات الرئاسية، خاصة مبادرة «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجاً.

ووصف وكيل وزارة التضامن بأسيوط «صك الأضحية» بأنه مشروع إنساني خيري، يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية، وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً، لدعم غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً، وخاصة المناطق النائية منها.

تنفيذ الفاعليات والمبادرات بمراكز وقرى المحافظة

وأضاف محمد سعد، مدير جمعية الأورمان بأسيوط، أن الجمعية تواصل تنفيذ الفاعليات والمبادرات بمراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى الاستعداد لحلول عيد الأضحى المبارك، وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً، لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمؤسسات وهيئات المجتمع المدني، وهو ما يظهر جلياً في تقديمه لسبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ الخطط الموضوعة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأوضح أن الجمعية سوف تقوم بذبح 40 عجلاً في مجازر محافظة أسيوط، خلال أيام العيد، بالإضافة إلى ذبح عدد من العجول خلال أيام التشريق في دولة البرازيل، نصيب محافظة أسيوط منها 800 عجل، مشيراً إلى وجود 3 أنواع من الصكوك، وهي «صك مستورد صغير»، بقيمة 2250 جنيهاً، يمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 750 جنيهاً في أول مرة، ثم يدفع 300 جنيه شهريأ لمدة 5 شهور، و«صك مستورد كبير»، بقيمة 2950 جنيهاً، يدفع المتبرع 950 جنيهاً في أول مرة، ثم يدفع 400 جنيه كل شهر، لمدة 5 شهور، و«صك بلدي» بقيمة 3600 جنيه، يدفع المتبرع 1100جنيه أول مرة، ويدفع كل شهر 500 جنيه لمدة 5 شهور.