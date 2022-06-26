شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. 3 اختبارات للمتقدمين

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ انطباق شروط التقديم على بعض الخريجين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 للتعاقد مع 30 ألف معلم، لا يعني أنَّهم بذلك ضمنوا التعاقد والعمل كمعلمين بداية العام الدراسي الجديد 2022- 2023.

مسابقة وزارة التربية والتعليم.. الرسوب في أي اختبار استبعاد

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ كل من تنطبق عليه شروط مسابقة المعلمين سيخوض 3 اختبارات، فإذا رسب الخريج في الاختبار الأول سيتمّ استبعاده، أما الذي سينجح سيتمّ تأهيله لاختبار ثاني، إذا نجح فيه سيصعد للاختبار الثاني وإذا رسب فسيخرج من المسابقة، أما من ينجح في الاختبار الثالث فهو الذي سيتمّ التعاقد معه لمدة سنتين.

مسابقة المعلمين.. تقييم أداء لمدة عامين

وأشار المصدر، إلى أنَّه تمّ وضع مكونات بعينها سيمتحن فيها من تنطبق عليه الشروط التي يحددها الجهاز، لافتاً إلى أنَّه بعد التعاقد مع المقبولين في الاختبارات سيتمّ تقييم أدائه في العامين لقياس مدى كفاءته وصلاحيته تربوياً، وعندما يثبت كفاءة وخبر، لنيل شهادة الصلاحية لتعيينهم، سيتمّ تثبيته رسميًا.

مسابقة الـ30 ألف معلم للتعاقد مع معلم فصل

وأضاف المصدر، أنَّ مسابقة وزارة التربية والتعليم، تستهدف سد العجز في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى، خاصة مع تطبيق نظام التدريس الجديد والمناهج المتطورة، مشيراً إلى أنَّ التعاقد مع خريجين للعمل كمعلم فصل، وليس معلم مادة.

وأشار المصدر، إلى أنَّه ضمن شروط التعاقد مع المعلمين، الاختيار طبقًا لمحل السكن ونفس المحافظات، وإقامة الخريج في نفس نطاق المحافظة المتقدم فيها بالمسابقة، مؤكّداً أنَّه لا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات، لافتاً إلى أنَّ الأولوية للقبول بالمسابقة ستكون للأكبر سنًا، والحاصلين على درجات علمية عليا «دكتوراه أو ماجستير».