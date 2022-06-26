«الأرصاد» تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة وتأثيرها على الطقس

قال خبراء الأرصاد الجوية، إن ازدياد نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وأن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل تتراوح العظمى فيها على القاهرة والوجه البحري ليلا بين 70 و85 نهارًا، و25 و30 ليلًا، والسواحل الشمالية نهارًا بين 80 و90 والصغرى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

وأضافت الأرصاد أن نسب الرطوبة في جنوب سيناء سجلت بين 50 و55 نهارًا و25 و35 ليلا، وشمال الصعيد 40 و45 نهارًا و20 و25 ليلًا، وجنوب الصعيد 25 و30 نهارًا و10 و15 ليلًا.

حالة الطقس اليوم

وأشارت «الأرصاد»، إلى أن حالة الطقس اليوم الأحد 26 يونيو ستكون حارة على شمال البلاد وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، إذ إنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية 31 درجة مئوية، شمال الصعيد 36 درجة أما جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدًا على القاهرة والمحافظات

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 27 و28 يونيو الجاري، فجاءت تفاصيلها وفق البيان الصادر عن الأرصاد الجوية على النحو التالي:

درجات الحرارة الاثنين 27 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 28 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.