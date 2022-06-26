سوق السندات في مصر تستقبل إصدارات جديدة بقيمة 700 مليون جنيه

استقبلت سوق السندات في مصر إصدارات جديدة بقيمة 700 مليون جنيه، لإحدى شركات التمويل والخدمات المالية غير المصرفية، تستهدف توظيف عوائدها في إعادة تمويل جزء من مديوناتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية في نشاطي الشركة سواء التخصيم أو التمويل الاستهلاكي.

استهداف الوصول بحجم إصدارات السندات إلى 2 مليار جنيه

وتخطط الشركة المصدرة للسندات إلى الوصول بإصداراتها إلى 2 مليار جنيه، فيما أنَّ الإصدار الأول من السندات بقيمة 700 مليون جنيه، موزع على شريحتين؛ الأولى سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 300 مليون جنيه بأجل 13 شهرا وعائد سنوي ثابت 14.0%.

أجل السندات يصل إلى 60 شهرا وعائد 13.5%

في حين أنَّ الشريحة الثانية للسندات بقيمة 400 مليون جنيه من السندات الاسميه القابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، بأجل 60 شهرا وعائد سنوي ثابت 13.5%.

ويشار إلى أنَّ شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، التابعة لمجموعة «جي بي أوتو»، هي المصدرة للسندات، كما لعب البنك التجاري الدولي CIB دور المستشار المالي، ووكيل الضمان، ومتلقي الاكتتاب.

كانت شركة درايف قد حصلت على رخصة إضافة نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام الماضي، بعد موافقة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، بجانب تقديمها لخدمات التخصيم وتمويل السيارات.

ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإنَّ الحصة السوقية للشركة بلغت 9% بنهاية مايو 2022، وهي ثاني أكبر حصة سوقية في نشاط التخصيم في مصر.

وتعد الإصدارات الجديدة للسندات، الأول من نوعه في السوق المصرية التابعة لنشاط تمويل استهلاكي، ما يدل على التأقلم مع التغيرات الاقتصادية المستمرة ومواصلة مسيرة النمو، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من تحديات.