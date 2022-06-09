أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

انخفض الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس متأثرًا بضغط عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة حيث تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية وخطة رفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة يوليو.

سعر أوقية الذهب

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.28% إلى 1847.99 دولارًا للأوقية، ولم يتغير كثيرًا بعد قرار البنك المركزي الأوروبي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.36% إلى 1849.9 دولار.

رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة

قال البنك المركزي الأوروبي إنه سينهي شراء السندات في 1 يوليو ثم يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من ذلك الشهر، سيرتفع مرة أخرى في سبتمبر وقد يختار تحركًا أكبر إذا فشلت توقعات التضخم في التحسن.

قال نيتش شاه، المحلل في WisdomTree: «يبدو أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لرفع أسعار الفائدة ، لكن لا يتخذ موقفًا عدوانيًا بشكل خاص ، وهذا هو الشعور الذي ينتهك سوق الذهب»، وفقاً لـ«cnbc».

التضخم حافز لتحركات أسعار الذهب

تابع: «المفاجآت الصعودية للتضخم هي دائمًا حافز لتحركات أسعار الذهب ولكن على الجانب الآخر، لقد جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي يتفاعل مع هذه الأرقام».

وقد تشير بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الشهرية يوم الجمعة إلى ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديد سياسته العدوانية بعد يوليو أم لا.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات ثابتة بالقرب حاجز 3% الرئيسية، ما أدى إلى تآكل جاذبية الذهب.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك السبائك غير المدرة للعائد، على الرغم من أن المعدن يعتبر ملاذًا آمنًا وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.