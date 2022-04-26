الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد تقريبًا في الجلسة السابقة، حيث أدى التراجع الطفيف في الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة إلى زيادة جاذبية السبائك.

ارتفاع الأسعار الفورية للذهب

وارتفع سعر الذهب الفورية 0.46% إلى 1906.47 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.49% إلى 1902.60 دولار للأوقية، وفقاً لـ«بلومبرج».

وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في عامين سجله في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب بسعر الدولار أرخص.

تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات ، مما زاد من جاذبية الذهب ذو العائد الصفري.

الصين تخفض احتياطيات العملات الأجنبية

وقال كبير المحللين في OANDA جيفري هالي: "ظهر بعض الدعم المؤقت في آسيا حيث خفضت الصين احتياطيات العملات الأجنبية للبنوك المحلية، ووضعت إصلاحًا محايدًا للدولار الأمريكي / اليوان الصيني لدعم اليوان"، مضيفًا أن استقرار الذهب بدا هشًا للغاية، وفقاً لـ"CNBC".

المركزي الصيني يكثف دعم السياسة النقدية الحكيمة

قال البنك المركزي الصيني إنه سيكثف دعم السياسة النقدية الحكيمة للاقتصاد الحقيقي، خاصة للشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كوفيد -19 ، ردًا على سؤال إعلامي يسعى للحصول على تعليق على التقلبات في الأسواق المالية.

في غضون ذلك، طلبت روسيا من العالم عدم الاستهانة بالمخاطر الكبيرة للحرب النووية التي قالت إنها تريد الحد منها، وحذرت من أن الأسلحة الغربية التقليدية هي أهداف مشروعة في أوكرانيا ، حيث اندلعت المعارك في الشرق.

أسعار الفضة والبلاديوم

وارتفعت أسعار الفضة الفورية 1% إلى 23.85 دولارًا للأونصة ، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 926.00 دولارًا، وتقدم البلاديوم 2.1% إلى 2189.18 دولارًا.

فيما تراجعت أسعار البلاديوم بنسبة 13% تقريبًا، حيث أدت المخاوف من المزيد من عمليات الإغلاق في الصين الاستهلاكية الرئيسية إلى خفض احتمالات الطلب على المعدن المُحفز التلقائي، والذي يستخدم في عوادم السيارات للحد من الانبعاثات.