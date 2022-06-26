مسابقة التربية والتعليم 2022.. اعرف عدد المطلوبين في رياض الأطفال

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال 15187 معلما.

الأعداد المطلوبة بالمحافظات

وأوضح شوقي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة المعلمين منذ قليل، أن الأعداد المطلوبة كالتالي:

- محافظة القاهرة 1572 معلما.

- محافظة الشرقية 1477 معلما.

- محافظة البحيرة 1419 معلما.

- محافظة قنا 1387 معلما.

- محافظة القليوبية 1005 معلمين.

- محافظة الدقهلية 958 معلما.

- محافظة سوهاج 906 معلمين.

- محافظة الجيزة 882 معلما.

- محافظة كفر الشيخ 624 معلما.

- محافظة المنوفية 581 معلما.

- محافظة الأقصر 574 معلما.

- محافظة أسوان 529 معلما.

- محافظة الإسكندرية 473 معلما.

- محافظة المنيا 379 معلما.

- محافظة بورسعيد 354 معلما.

- محافظة أسيوط 342 معلما.

- محافظة السويس 328 معلما.

- محافظة بني سويف 309 معلمين.

- محافظة مطروح 182 معلما.

- محافظة البحر الأحمر 181 معلما.

- محافظة الفيوم 149 معلما.

- محافظة الغربية 136 معلما.

- محافظة دمياط 113 معلما.

- محافظة الإسماعيلية 98 معلما.

- محافظة شمال سيناء 80 معلما.

- محافظة جنوب سيناء 77 معلما.

- محافظة الوادي الجديد 72 معلما.

3 معايير لقبول المتقدمين

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك 3 معايير لقبول المتقدمين لوظيفة المعلمين المساعدين في العام المالي الجديد؛ بداية من انطباق الشروط عليهم وصحة المستندات، فضلاً عن اجتياز الاختبارات في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واختبارات للصحة البدنية والنفسية، وبرنامج تدريبي في استراتيجيات التعليم.