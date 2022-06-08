مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم.. الأولوية لهذه التخصصات

مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أكثر الكلمات بحثا على جوجل من جانب الراغبين في التقديم للمسابقة من خريجي كليات التربية ومتعاقدي الحصة والمتطوعين، لمعرفة موعد التقديم والشروط والتخصصات المطلوبة والتفاصيل الكاملة عن المسابقة.

الإعلان عن تفاصيل مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم خلال أسابيع

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلن خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم والتخصصات والشروط وضوابط التقديم، والأماكن المحددة لامتحانات المتقدمين للمسابقة لمن تنطبق عليهم الشروط، ومن ينجح فيها يتم اختياره.

وأضاف وزير التعليم في تصريحات له، أنه يتم التنسيق مع كليات التربية بشأن الامتحان الذي يتم على أساسه القبول، لافتا إلى أنه لن يخوض الامتحان إلا من تنطبق عليهم الشروط التي يحددها الجهاز.

وأشار وزير التعليم إلى أن مسابقة المعلمين تشارك فيها عدة الوزارت والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من إعداد الشروط يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ استعدادا للإعلان عن المسابقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

معلومات عن مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم

المسابقة يشارك فيها العديد من الوزارات، ومن بينها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- الأولوية في السنة الأولى لمعلمي رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى.

- سد العجز في المواد الأساسية والنسبة الأقل في الأنشطة.

- الأولوية في مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم للخريجين الأكبر سنا أولا والأعلى تقديرا.

- اختيار المقبولين حسب محل السكن.

- استبعاد تعيين معلمين جدد بالمدارس الفنية هذا العام؛ لأن العجز فيها منخفض مقارنة بالصفوف الدراسية الأولى.

- تقييم آداء المقبولين في مسابقة المعلمين لمدة عامين لقياس مدى كفاءتهم للحصول على شهادة الصلاحية لتعيينهم.