عاجل.. «التعليم»: 10 شروط للقبول في مسابقة 30 ألف معلم رسميا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، عن شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال، أو المعلم المساعد للفصل، المعلن عنها في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، في مقر مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجاءت الشروط كالآتي:

شروط التقدم في مسابقة 30 ألف معلم

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتبار.

- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضي على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال/ طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال، أو كليات تربية طفولة مبكرة، بعد الدرجة الجامعية الأولى 7، ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد).

- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة

- أن يجتاز التدريب المقرر.

- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

التقديم وفقا للمحافظة المقيم بها المتقدم

يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم، وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

سداد مبلغ مقداره (22) جنيها (اثنان وعشرون جنبها فقط لا غير)، عن طريق الإيداع بكل فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري- بنك مصر- بنك القاهرة)، التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية، على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120/0 حصيلة يوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع الحكومية.