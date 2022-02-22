ملك زاهر: فضلت الإعلام على الهندسة لصقل مهاراتي

قالت الفنانة ملك زاهر، ابنة الممثل أحمد زاهر، اليوم، إنها تحب التمثيل وأي شيء له علاقة بالإعلام، ولكنها أحبت دراسة الإعلام لكي يضيف إليها ويساعدها على الوقوف أمام الكاميرا، مبينة أنها تأثرت بوالدها كثيرا.

حبها للإعلام منعها من دراسة الهندسة

وأضافت «زاهر» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنها كانت تفكر في دخول كلية الهندسة لكنها أحبت الإعلام بسبب رغبتها في العمل بمجال التصوير والإخراج والمونتاج، مبينة أنها نفذت تقريرا تليفزيونيا عن علاج سرطان الثدي لأنها تدعم قضايا المرأة، لافتة إلى أن هناك تطورا في مصر فيما يخص صحة المرأة.

تأثير الأم المصرية على الجميع

ومن جانبها؛ قالت حلا جمال، الطالبة بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية، إنها اهتمت بنشاطها في الجامعة بحملة محاربة سرطان الثدي، متابعة: «بشوف الستات أهم حاجة في مصر حرفيا، فالأم المصرية لها تأثير كبير في حياتنا جميعا، وشايفة أي حد بتكلم معاه أن فيه امرأة بتأثر في حياته، والمبادرة شارك فيها ملايين السيدات في مصر، إحنا بنحضر ندوات كتير جدا».

إطلاق مبادرة لتنظيف النيل

وأوضحت الطالبة زينة باسم، الطالبة بكلية اللغة والإعلام بالإكاديمية البحرية، أنها أطلقت مبادرة لتنظيف النيل وحمايته من التلوث؛ لأنه المصدر الوحيد للمياه، لافتة إلى أنها لم تشارك في أرض الواقع لكن أصدقاءها يعملون في هذا المجال، وقدمت هذا المشروع باللغة الإنجليزية.