مسابقة التربية والتعليم 2022.. اعرف عدد المعلمين المطلوبين لكل محافظة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجمالي عدد الوظائف المقرر إعلانها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال، موضحا أن التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، يبدأ اعتبارا من 2 يوليو المقبل إلكترونيا.

ترصد «الوطن» بالتفصيل، إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال.

- محافظة القاهرة 1572 معلم.

- محافظة الشرقية 1477 معلم

- محافظة البحيرة 1419 معلم.

-محافظة قنا 1387 معلم.

- محافظة القليوبية 1005 معلم.

- محافظة الدقهلية 958 معلم.

- محافظة سوهاج 906 معلم.

- محافظة الجيزة 882 معلم.

- محافظة كفر الشيخ 624 معلم.

- محافظة المنوفية 581 معلم.

- محافظة الأقصر 574 معلم.

- محافظة أسوان 529 معلم.

- محافظة الإسكندرية 473 معلم.

- محافظة المنيا 379 معلم.

- محافظة بورسعيد 354 معلم.

- محافظة أسيوط 342 معلم.

- محافظة السويس 328 معلم.

- محافظة بني سويف 309 معلم.

- محافظة مطروح 182 معلم.

- محافظة البحر الأحمر 181 معلم.

- محافظة الفيوم 149 معلم.

- محافظة الغربية 136 معلم.

- محافظة دمياط 113 معلم.

- محافظة الإسماعيلية 98 معلم.

- محافظة شمال سيناء 80 معلم.

- محافظة جنوب سيناء 77 معلم.

- محافظة الوادي الجديد 72 معلم.