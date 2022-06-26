التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم.. 3 متطلبات للقبول بالوظيفة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2022، إذ يفتح باب التقديم خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

التخصصات المطلوبة في المسابقة

وقال «شوقي» خلال إعلانه تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم، أن التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2022 في المرحلة الأولي سيكون لمعلمي رياض الأطفال ثم معلمي الصفوف الثلاث الأولى فى العام الأول للعمل كمعلم مساعد لمدة عامين، ثم الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للعمل كمعلم.

معلمي رياض الأطفال

- خريجي كليات التربية رياض الأطفال.

- خريجي كليات التربية الطفولة المبكرة (أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض أطفال أو طفولة مبكرة).

معلمي الصفوف الثلاثة الأولي

- خريجي كليات التربية شعبة تعليم أساس / ابتدائي / معلم فصل أو أقسام تعليم أساسي / تعليم ابتدائي / معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.

متطلبات القبول بمسابقة وزارة التربية والتعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متطلبات القبول للوظيفة وكيفية التقديم، وهي:

- اجتياز الاختبارات المعدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- اجتياز برنامج تدريبي في الصحة البدنية.

- اجتياز البرنامج التدريبي في استراتيجات التعليم وفق النظام الجديد.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي وأي مؤهلات إضافية.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد.

- صورة ضوئية من شهادة الخدمة العسكرية (للذكور) وشهادة الخدمة العامة (للإناث).

- صورة شخصية حديثة مدون عليها الاسم.

- فيش جنائي.