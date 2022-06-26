الحكومة تكشف تفاصيل اختبارات مسابقة المعلمين 2022

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن المتقدمين لمسابقة المعلمين الجديدة 2022 يخضعون لـ 5 أنواع من الاختبارات لمن تقبل أوراقه وفق شروط التقديم في المسابقة.

وأضاف رئيس التنظيم والإدارة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن الاختبار يكون إلكترونيا ويتضمن سمات الوظائف؛ ومنها التفكير الناقد والرغبة في التطوير، والقدرات العقلية.

ولفت إلى أن الاختبارات تتضمن الكفاءة اللغوية، وبه اختبار باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية التي يدعي المتقدم أنه يجيدها مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، واختبار للكفايات المعرفية والتكنولوجية، مثل الكتب الجغرافية والتربية الوطنية وغيرها، مطالباً إياهم بالمعرفة عن الدولة والمشروعات الكبرى واستراتيجية التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان وغيرها.

سمات تتوفر في المعلمين

وأشار خلال الإعلان عن مسابقة المعلمين 2022 إلى أن الاختبارات تشمل السمات التي يجب أن تتوفر في المعلم مثل التوجيه والإرشاد، والتقويم، والصحة النفسية، والتدريس الفعال واستراتيجية التدريس الحديثة، وإدارة الصفوف التعليمية والدراسية.

وأوضح أنه يكون هناك اختبارات في التخصص؛ شغل وظيفة المعلم المساعد في رياض الأطفال، واختبارات للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي عبر طرق تدريب المواد.

وشدد على ضرورة أن تكون أوراق التقديم ملونة لأن المستندات الأبيض وأسود قد تستبعد لأن التدقيق يتم عبر الذكاء الاصطناعي كجزء منه، وجزء من الزملاء والزميلات.

صحيفة الحالة الجنائية

وأشار إلى تسهيل تقديم صحيفة الحالة الجنائية ولا يشترط أن تكون مقدمة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فقط، ولكن يسمح أن تكون موجهة لوزارة التربية والتعليم.

ولفت إلى أنه لن يتم السماح بدخول أي أجهزة إلكترونية لدى أداء الاختبارات، وأنه يتم الإعلان على البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية اعتباراً من 12 مساء اليوم، بالشروط، حتى يتم الاستعداد للتقديم اعتباراً من 3 يوليو المقبل.