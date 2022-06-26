قبل الخميس المقبل ...عقوبات التهرب من سداد الضريبة العقارية

يفرض قانون الضريبة العقارية غرامات مالية عن المتهربين من سداد الضريبة العقارية التي تدفع بشكل سنوي على قسطين الأول في نهاية شهر يونيو التي يحل موعدها الخميس المقبل والثاني في نهاية شهر ديسمبر من كل عام وفقاً للقانون.

وبحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية على الإنترنت يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

حالات التهرب الضريبي

وحددت «الضرائب العقارية» حالات التهرب الضريبي وفقاً للقانون إذا تم تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.

كما أكدت المصلحة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة يعد تهرباً من أداء الضريبة العقارية.

تقديم مستندات غير صحيحة يعد تهربا من أداء الضريبة العقارية

كما أشارت إلى أن تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق يعد تهربا ضريبياً، كما أكدت أنه ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.

وقالت «الضرائب العقارية» التابعة لوزارة المالية إن الضريبة العقارية تخضع للقانون رقم 56 لسنة 1954 الذي تم تعديله بالقانون رقم 196 لسنة 2008 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته في الشريحة الأعلى بسعر 40%.