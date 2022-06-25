«المالية» تواصل صرف مرتبات يونيو 2022 للموظفين غدا

تواصل وزارة المالية إتمام عمليات صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين والموظفين بأكثر من 66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة لليوم الثالث على التوالي، بعد توقف عمليات الصرف نتيجة الإجازات الرسمية الأسبوعية بعد أن بدأت الصرف يوم الثلاثاء الموافق لـ 21 يونيو الحالي.

تبدأ وزارة المالية معاودة الصرف صباح غد الأحد

وتبدأ وزارة المالية معاودة الصرف صباح غد الأحد، وفقاً لجدول المواعيد الذي حدده للكتاب الدوري الصادر في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي حددت فيه وزارة المالية مواعيد صرف الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالي الحالي 2021-2022 أبريل ومايو ويونيو آخر شهور العام المالي الحالي.

وبحسب الكتاب الدوري بدأت وزارة المالية صرف مرتبات يونيو 2022 يوم الثلاثاء الماضي الموافق لـ 21 يونيو لـ 33 وزارة وجهة حكومية ثم يوم الأربعاء الموافق لـ 22 يونيو لـ 33 وزارة وجهة حكومية.

وواصلت وزارة المالية الصرف يوم الخميس الموافق لـ 23 يونيو قبل أن تتوقف يومي الجمعة والسبت نظراً للإجازات الأسبوعية، على أن تواصل الصرف غداً الأحد 26 يونيو على أن تختم الصرف بعد غد الاثنين الموافق لـ 27 يونيو لكل العاملين بـ 66 وزارة وجهة حكومية.

تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان

وأهاب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم كما أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار كورونا.