أحمد شيية يطرح أغنية «Money» بمشاركة شندي ودولسيكا (فيديو)

طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة، ونجوم المهرجانات إسلام شندي ودولسيكا، أغنيتهم الجديدة «money»، منذ قليل.

تفاصيل الأغنية

وانتهى الثلاثي من تسجيل الأغنية في أحد الاستديوهات منذ فترة، وصوروها بعد ذلك.

وانتهوا تصوير الأغنية في بداية يونيو الجاري، إذ جرى تصويرها في أحد القصور في منطقة البحر الأعظم، واستمر التصوير ليوم كامل، تحت إشراف المخرج محمد القاضي.

وعلى الرغم من انتهائهم من تصوير الأغنية منذ وقت طويل، إلا أن المخرج عمل عليها لفترة في مرحلة المونتاج، إذ أن معظم التصوير كان داخلي في لوكيشانات مغلقة، ليتم طرحها اليوم الأحد، على كل المنصات، وقام شريف صبري بنشرها على حسابه الشخصي أيضا.

دويتهات شندي

والجدير بالذكر، أن هذه ثالث دويتهات نجم المهرجانات إسلام شندي، إذ شارك المطربة أمينة والفنان محمد رمضان الغناء في الفترة الماضية.

أغنية money من كلمات إسلام شندي وكوكو، وقام بتوزيعها شندي وخليل، وأخرج الكليب محمد القاضي، وسيتم طرح الأغنية على كافة القنوات الرسمية لأحمد شيبة على السوشيال ميديا، كما سيتم طرحها على المنصات الغنائية المختلفة .