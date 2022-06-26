تفاصيل مسابقة التربية والتعليم 2022.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد تنفذ بكل شفافية شديدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مخلوق في مصر يستطيع مساعدة أي طرف سواء «سماسرة» أو غيره، في نجاح أحد أو عدم نجاحه، ولا يوجد مجاملات تماما، ويتم اختيار الأفضل من ضمن المتقدمين، مؤكدا أن التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022، يكون عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، اعتبارا من 2 يوليو حتى 24 يوليو المقبل.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد

وحدد وزير التعليم، شروط مسابقة التربية والتعليم 2022، لتعيين 30 ألف معلم مساعد، بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، التي يوجد بها عجز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، وجاءت كالتالي:

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياضي أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

7- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز التدريب المقرر.

10- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

11- يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

12- سداد مبلغ مقداره 22 جنيها عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة»، التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120/0 حصيلة يوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع الحكومية.

وكشف وزير التعليم، عن أبرز تفاصيل مسابقة التربية والتعليم 2022، لتعيين 30 ألف معلم مساعد في التربية والتعليم، وهي:

1- مسابقة المعلمين 2022 هدفها سد عجز رياض الأطفال أولاً بالمدارس بمختلف محافظات الجمهورية.

2- إعداد بنوك أسئلة تتعدى 11 ألف سؤال فني لاختبار المتقدمين لمسابقة المعلمين المساعدين للعام 2022/ 2023.

3- تعيين 15 ألفا و187 معلما ضمن وظائف المعلمين المساعدين للعام المالي الجديد يكونوا لرياض الأطفال، ويكون لكل محافظة عدد معين من الفائزين.

4- تعيين 14 ألفا و813 معلما ضمن مسابقة المعلمين 2022 يكونون معلمين فصل.

المستندات المطلوبة للتقديم بمسابقة المعلمين

1- صورة شخصية حديثة.

2- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة «وجهين بحسب الأحوال».

4- المؤهل الدراسي.

5- المؤهل الأعلى «إن وجد».

6- الدبلوم المهني.

7- الموقف من الخدمة العسكرية «للذكور» أو الخدمة العامة « للإناث».

8- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة » في حالة الإعاقة.

9- صورة من إيصال الإيداع.

ولن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة.

طريقة تقديم المستندات

1- يتم رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة Jpg.

2- يجب التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة يتم رفض الطلب.

إعداد بنوك أسئلة تتعدى 11 ألف سؤال

ومن جهته، قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنَّه تمّ إعداد بنوك أسئلة تتعدى 11 ألف سؤال فني لاختبار المتقدمين لمسابقة المعلمين المساعدين للعام 2022 - 2023.

لا يوجد تدخل بشري في مسابقة التربية والتعليم 2022

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، الذي عقد منذ قليل، في مقر مركز إعداد القادة، أنَّه لا يوجد أي تدخل بشري على الإطلاق في المسابقة، كمثلها من أي مسابقة ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح «الشيخ» أنَّه لن يكون هناك تدخل بشري بداية من التقديم، وحتى إعلان النتائج، مطالباً الراغبين في التقدم للمسابقة فقط بالاستعداد للاختبارات.