حسن شحاتة رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر

فاز حسن شحاتة برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وحصل على 245 صوتا، بينما حصل منافسه عادل عبدالفضيل على 170.

وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن 481 عضوا بالجمعية العمومية لهم حق التصويت، وشارك 420 ناخبا، وغاب 61، وتوجد 5 أصوات باطلة.

انتهاء التصويت في الخامسة مساء اليوم

وانتهت في الخامسة من مساء اليوم الأحد، عملية التصويت السري المباشر لاختيار رئيس جديد للاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، حيث تنافس على المقعد للدورة النقابية الجديدة التي تستمر أربع سنوات 2022/ 2026؛ كل من حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد، رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، وعادل عبد الفضيل أمين صندوق الاتحاد، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك في الدورة السابقة 2018-2022.

وبدأت العملية الانتخابية على رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح اليوم الأحد بمقر الاتحاد، واستمرت حتى الخامسة، وسوف يتم التظلم من النتيجة غدا الاثنين، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق في اليوم التالي.

إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية على التصويت

وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه شارك في التصويت في العملية الانتخابية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأكدت أن العملية الانتخابية جرت من الساعات الأولى في هدوء وسهولة مع إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية على الإدلاء بأصواتهم، متطلعين للخروج بتنظيم نقابي نزيه تُمثل فيه جميع العمال داخل نقابتهم العمالية حرصا منها على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة.