انتشال جثتي شابين من ترعة القبيبة في فرشوط بقنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثتي شخصين من إحدى ترع قرية مركز فرشوط شمال محافظة قنا بعد غرقهما، وجرى نقلهما لمستشفى نجع حمادي العام، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثتي شابين غرقا في ترعة بقنا

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا، بانتشال جثتي «عمار حمدي إبراهيم»، 20 عاما، و«تامر ياسر عبد الرحيم»، 16 عاما، يقيمان في ساحل سليم بمحافظة أسيوط، بعد غرقهما في ترعة بقرية القبيبة في مركز فرشوط.

نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادي العام

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.