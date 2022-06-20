خبير علاقات دولية: مصر لها دور استباقي بملف الطاقة لدعم التكامل العربي

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن اجتماع الرئيس المصري مع ملك البحرين وملك الأردن، يؤكد ويرسخ العلاقات الإستراتيجية بين الدول العربية في كل المجالات ويدعم الشراكة والتكامل، وهو ما يفسر العلاقات الخليجية الأردنية العراقية المصرية الأمريكية.

المنطقة العربية قدرت لها أن تكون هامة جدًا

وأضاف «البرديسي»، في حوار مع الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد في برنامج «صباح الخير يا مصر» على «القناة الأولى المصرية»، أن المنطقة العربية قدرت لها أن تكون هامة جدًا، لافتًا إلى أن المنطقة مليئة بالثروات مثل الثروات النفطية والغازية، عكس ما يروجه بعض المحللين الذين يدعون أن المنطقة العربية أصبحت في ذيل أولويات القوى العالمية، لافتًا إلى أنه كلام عار تمامًا من الصحة.

نظرة استباقية لمصر بملف الطاقة

وأكد خبير العلاقات الدولية أن مصر رائدة وسباقة في النظرة الاستباقية والإستراتيجية لملف الطاقة والغاز، مشيرًا إلى تدشين مصر لمنتدى غاز شرق المتوسط واستطاعت أن تضم العديد من الدول بالمنتدى، الذي يدعم موقف البلاد الحالي، فضلا عن عدم اقتصار الأمر على النفط فقط بل على الغاز أيضًا.

ولفت إلى أن ملف الطاقة كان سببا رئيسيا في تخلي الإدارة الأمريكية عن تعنتها مع الخليج ومصر، لدورهم الفاعل في قطاع الغاز والنفط، خاصة بعد أن أصبحت مصر مركزًا لوجستيًا للطاقة والغاز الطبيعي بالمنطقة.

استخدام الغرب لملف حقوق الإنسان كذريعة لتحقيق مصالحها

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن التغيرات السياسية بالساحة الدولية هي تغيرات نفعية بالأساس ومتوقعة، لافتًا إلى أن الغرب يلجأون إلى حقوق الإنسان كذريعة من أجل الضغط على دول بعينها، وما تلبث هذه الدول أن تتراجع وتتعرى أمام المجتمع الدولي، إذ أنهم غير حريصين على غيرهم في مثل هذه الملفات، موضحا أن حقوق الإنسان أشمل وأعم وتضم كل ما يخص الصحة والتعليم والسكن والمواصلات والبنية التحتية، وحريات التعبير كذلك.