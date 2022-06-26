انتشال جثمان طفل من بحر رشيد في البحيرة.. «استمر البحث عنه 3 أيام»

تمكن الصيادون في مركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الأحد، من انتشال جثة الطفل رمضان عطية أبو جهل، 14 سنة، والذي لقي مصرعه يوم الجمعة الماضي.

وكان الطفل يعمل صيادا على إحدى المراكب بمدينة رشيد، وأثناء قيامه بملء «جردل» بالمياه، تمهيدا لأداء صلاة الفجر على مركب الصيد التي يعمل بها، سقط في البحر.

نقل جثة الطفل لمستشفى رشيد العام

وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

كانت مدينة إدكو قد شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الحزن، بسبب غرق الطفل، كما شارك عدد كبير من المراكب في رحلة البحث عنه.

استمرار عمليات البحث لمدة 3 أيام

وقال شيخ الصيادين ببرج رشيد، إن مراكب الصيد بمنطقة برج رشيد تمكنت اليوم الأحد خلال عمليات البحث لليوم الثالث على التوالي، من انتشال جثمان رمضان عطية أبو جهل، وجرى نقل جثمانه لمستشفى رشيد العام، تمهيدا لإنهاء الإجراءات واستخراج تصاريح الدفن، لدفنه في مقابر الأسرة بمدينة إدكو.

وأوضح خال الطفل خلال بث مباشر أجرته جريدة «الوطن» أمس معه، أن الطفل سقط في الماء دون أن يراه أحد، مشيرا أن ذلك حدث أثناء صلاة الفجر ولم يتهم أحدا في موت الطفل.

وعاش الأهالي على مدار الأيام الماضية، حالة من الحزن والترقب في انتظار خروج جثمان الطفل، كما ناشدوا مالكي المراكب المساهمة في البحث عنه.