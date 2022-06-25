15 يوما على غرق الطفلة وفاء في «النيل».. وأسرتها تنتظر ظهور جثتها

مضى أكثر من 15 يوما على غرق طفلتى نجع «الكمايلة» التابع لقرية الكولة، بمركز أخميم في محافظة سوهاج، «ياسمين» وابنة عمها «وفاء» اللتين لم يتجاوز عمرهما 12 عاما، ولقيتا مصرعهما غرقا داخل نهر النيل بناحية نجع الكمايلة.

استخراج جثمان الطفلة الصغرى

وجرى استخراج جثمان «ياسمين» الطفلة الصغرى بعد 3 أيام من واقعة الغرق، بواسطة الحماية المدنية وفريق متطوع من شباب القرية للبحث عن الجثامين.

وتطوع العديد من شباب قرية الكولة للبحث عن الطفلتين ليقضى شباب مركز أخميم بأكملة أكثر من 15 يوما على شاطىء نهر النيل وداخلة يمشطة يوميا للعثور على جثمان الطفلة وفاء، ولكن لا أثر لها حتى الآن.

وقال أحد متطوعى فريق البحث عن «وفاء» أنه وشباب القرية لن يملوا من البحث حتى يجدوا الفتاة التى تعانى والدتها من فقدانها، وتذهب يوميا للشاطئ تنادى على ابنتها، وأضاف أن القرية بأكملها تخرج مع الأم للبحث وترقب الخروج قائلا «كلنا عائلة واحدة وبيت واحد ودى بنتنا».

العثور على جثة لطفل من نجع العيساوية

وأوضح أنه تم العثور على أكثر من جثة خلال البحث، لكن كان أملا كاذبا ولم يكن الجثمان لـ«وفاء» حيث عٌثر على جثة بنجع العيساوية منذ أيام وأتضح أنها لطفل غارق منذ 3 أيام.

وتطوع غواصون من خارج محافظة سوهاج للبحث عن وفاء ليصل للقرية أكثر من 5 غواصين للمساعدة مع وحدة الانقاذ النهرى وفريق إنقاذ القرية للبحث عن الفتاة، التى قضت أكثر من 15 يوما تحت الماء.

وأنهى مسؤول فريق الإنقاذ حديثه بأنه يخشى عدم العثور عليها وأن تكون الطفلة سبحت مع تيارات المياه لمنطقة بعيدة.

الإخطار الأمنى وتفاصيل الواقعة

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مركز شرطة أخميم بغرق طفلتين أبناء عمومة ونجاة طفلة ثالثة ، صديقتها أثناء لعبهما بالمياة هربا من حرارة الجو، اثناء الموجة الحارة التى أصابت البلاد منذ أسبوعين.

ولقيت المدعوة ياسمين الباشا محمد عبد اللاه «10 أعوام» وابنة عمها وفاء فوزى محمد عبد اللاه «12 عاما» مصرعهما غرقا دخل نهر النيل أثناء اللعب بالمياه، وتم العثور على الطفلة الصغرى «ياسمين» ودفنها عقب انتشار جثمانها مباشرة.