خيارات أوروبا لتعويض الغاز الروسى

بعد الإعلان الرسمى عن خفض الإمدادات فى ضخ الغاز الروسى إلى ألمانيا وأوروبا إلى الثلث نهاية الأسبوع الماضى، ما البدائل المتاحة لتعويض هذا النقص، بالنسبة لغاز النرويج وهى ثانى مورد للغاز لأوروبا تؤكد النرويج أنها لا تستطيع تعويض الفجوة من نقص الغاز الروسى، لا يمكن فى هذه الظروف لقوة روسيا القيصرية فى حدائقها الخلفية فى وسط آسيا، وكان من ضمن مطالبها الأمنية للغرب الابتعاد عن وسط آسيا. الجزائر تلعب بملف الغاز مع الغرب بملفات أخرى من تسوية خلافات مع فرنسا وإسبانيا، وكذلك تريد الحفاظ على علاقاتها القديمة مع الروس ولكن تحتاج إلى استثمارات كبيرة لمد أنابيب داخل المغرب وهناك خلافات كبيرة يجب تسويتها قبل البدء بنقل الغاز المسال عبر السفن وعدم وجود أحواض كبيرة لاستقباله، فإن هناك حداً أقصى لمقدار إنتاج الغاز المسال ونقله، كما يأتى من أمريكا لأوروبا. وهناك عجز فى نقل الغاز العالمى واستخدام قدرة التسييل العالمية بالكامل تقريباً، وكذلك سفن الغاز الطبيعى المسال قليلة.

كذلك أمريكا تدفع الحرب إلى الهاوية مع تشجيع «فنلندا والسويد» للانضمام لحلف الناتو، وتواجه الولايات المتحدة أزمة الركود الاقتصادى، مع ارتفاع التضخم، والارتفاع الصاروخى فى أسعار «البنزين والسلع الاستهلاكية»، وتدهور سوق الأوراق المالية.

محمد سعد عبداللطيف

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