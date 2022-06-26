بريد الوطن .. أنقذونا من أكوام القمامة حول منزلنا فى الخليفة يا مسئولون

نسكن فى منطقة درب الحصر فى حى الخليفة بمحافظة القاهرة، وحول العمارة التى نقيم فيها تتراكم أكوام القمامة، وتوجد أماكن لتخزين الأخشاب، وكل فترة يقوم مجهولون بإشعال النيران فى القمامة، فتنتشر فى الهواء الأدخنة الخانقة، لتدخل إلينا داخل منازلنا، تقدمنا بشكاوى للحى والمحافظة ورئاسة الوزراء، ولم تجد شكاوانا أى صدى لدى أى جهة من تلك الجهات، ولا ندرى لمن نتوجه الآن، ومن ينقذنا من ذلك الوضع البعيد كل البعد عن الآدمية، نناشد جميع المسئولين مرة أخرى بداية من رئيس الحى، ومروراً بمحافظ القاهرة، والسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء العمل على إزالة مصدر شكوانا، وإنقاذنا من الوضع السيئ الذى نعيش فيه.

عن الأهالى - محمود عبدالموجود محمد

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