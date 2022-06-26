بريد الوطن .. البحر يقول
كتب:
الوطن
08:25 م | الأحد 26 يونيو 2022
صورة تعبيرية
إلى عنف سحرك موج الحياة
وشط اصطبارك لم ينحن
وموج الجبال ربيب الشطوط
يعود بوزر الليالى الكئيبة
ينقى السواد ويخفى الدرن
محار يلملم همس الحبيب
وأذن الرمال لها صاغرة
كطفل يغالب نوم الحكايا
وسر الوداد بجُبٍّ سحيق
وما نام يوماً على همسه
سامح لطف الله
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