رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن .. البحر يقول

كتب:

الوطن
08:25 م | الأحد 26 يونيو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

إلى عنف سحرك موج الحياة

وشط اصطبارك لم ينحن

وموج الجبال ربيب الشطوط

يعود بوزر الليالى الكئيبة

ينقى السواد ويخفى الدرن

محار يلملم همس الحبيب

وأذن الرمال لها صاغرة

كطفل يغالب نوم الحكايا

وسر الوداد بجُبٍّ سحيق

وما نام يوماً على همسه

                                                                           سامح لطف الله 

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. وماذا أفعل بأسفك بعدما أسأت لى؟!

بريد الوطن .. جمعية استهلاكية لأهالي «الروضة» يا وزير التموين

بريد الوطن .. قطر

بريد الوطن .. الشيخ علي نجم.. قارئ من الزمن الجميل

بريد الوطن .. حلمك يا ابن الطربيلى والواقع المؤلم

بريد الوطن .. شكر واجب لوزارة الأوقاف وإدارة منشأة القناطر

بريد الوطن .. ضياع الهوية بين الشباب والفتيات

بريد الوطن .. جموح الشوق

  بريد الوطن .. ثقافة الحوار والعمل التفاعلى

بريد الوطن.. جدوِل لى قرضى حتى أتمكن من سداده يا رئيس بنك مصر
بقلم الوطن