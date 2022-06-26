بريد الوطن .. البحر يقول

إلى عنف سحرك موج الحياة

وشط اصطبارك لم ينحن

وموج الجبال ربيب الشطوط

يعود بوزر الليالى الكئيبة

ينقى السواد ويخفى الدرن

محار يلملم همس الحبيب

وأذن الرمال لها صاغرة

كطفل يغالب نوم الحكايا

وسر الوداد بجُبٍّ سحيق

وما نام يوماً على همسه

سامح لطف الله

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