وزير التعليم يوضح الفئات الممنوعة من التقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية (الحاصلين على دبلوم تربوي) التقديم في المرحلة الأولى من مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم.

الوزارة تستهدف معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى فقط

وقال شوقي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوزارة تستهدف معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى فقط وليس «معلم مادة»، وسوف يتاح لهم التقديم في المراحل اللاحقة.

فتح باب التقديم لمسابقة المعلمين بداية من 2 حتى 24 يوليو الجاري

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم لمسابقة المعلمين بداية من 2 حتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تقتصر على معلمي رياض الأطفال، ثم معلمي الصفوف الثلاثة الأولى في العام الأول للمسابقة.