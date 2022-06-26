«التظيم والإدارة» يشرح كيفية أداء اختبارات مسابقة التربية والتعليم

شرح محمود شوقي، باحث في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كيفية أداء اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 للمعلمين المتقدمين، موضحا أن أداء الاختبارات يجرى إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري، مؤكدا أن المركز حرص على تجهيز القاعة المخصصة لأداء اختبارات القبول.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أداء اختبارات مسابقة التربية والتعليم، يجرى داخل قاعة تقييم القدرات والمسابقات، من خلال دخول المعلم برقم جلوس، ثم يجلس على جهاز كمبيوتر عليه جهاز لاب توب.

كيفية أداء اختبارات مسابقة التربية والتعليم

أوضح محمود شوقي، أن التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم، يتم بالرقم القومي للمتقدم، بعدها يبدأ المتقدم الإجابة على الأسئلة الشاملة لخمسة محاور أساسية تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.

وأكد محمود شوقي، أن المتقدم له وقت معين للإجابة على الأسئلة، وسيتم إعلان النتيجة على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم، لافتا إلى أن القاعة التي يؤدي فيها المتقدمون الاختبارات هي قاعة الدكتور حلمي السعيد وتسع حوالي 500 معلم.

المستندات المطلوبة للتقديم للمسابقة

- صورة شخصية حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (وجهين بحسب الأحوال).

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى «إن وجد».

- الدبلوم المهني.

- الموقف من الخدمة العسكرية «للذكور» أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة» في حالة الإعاقة.

- صورة من إيصال الإيداع.